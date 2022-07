Nederlandse motorrijder verongelukt in Duitsland

Een 53-jarige motorrijder uit Nederland is vrijdagmiddag overleden na een ongeluk op de B8, tussen Höchstenbach en Schenkelberg in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.

Volgens de politie raakte hij in een flauwe bocht van de weg en toucheerde hij een paaltje. Hij schoot door een groenstrook, kwam op de verkeerde rijstrook terecht en botste tegen de vangrail. De bestuurder viel over de vangrail van een talud en belandde in de struiken. Daarbij liep hij volgens de politie dodelijke verwondingen op.

De man maakte deel uit van een groep Nederlandse motorrijders, meldt een lokale krant.