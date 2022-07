Eerste dag Vierdaagse geschrapt wegens verwachte hitte

De Vierdaagse van Nijmegen is dit jaar vanwege de hitte een driedaagse en begint niet dinsdag maar woensdag. Het bestuur van stichting De 4Daagse heeft geen andere keuze dan de eerste wandeldag van de 104e Vierdaagse te schrappen. De weersomstandigheden zijn dinsdag uniek, volgens marsleider Henny Sackers en nog slechter dan in 2006, toen er twee wandelaars bezweken aan de warmte en de rest van de Vierdaagse werd afgelast. Sackers spreekt van een unieke en historische beslissing.

Volgens Sackers heeft de eigen weerdienst van de Vierdaagse “code rood” voorspeld voor het Rijk van Nijmegen en de Betuwe, waar de Vierdaagse de eerste dag normaal gesproken doorheen trekt. Alternatieve hittescenario’s die de Vierdaagse heeft zijn daarvoor niet toereikend, zei hij op een zeer drukbezochte persconferentie in Nijmegen. De hele Vierdaagse een dag opschuiven is organisatorisch niet te doen.

Het Vierdaagsebestuur en ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen benadrukken dat het besluit niet alleen is genomen vanwege de gezondheid van de wandelaars, maar ook vanwege de gezondheid van de honderden mensen die elke dag in touw zijn om de wandeltocht goed te laten verlopen. Ook het Rode Kruis en andere zorgorganisaties zouden overbelasting door zulke extreme temperaturen wellicht niet kunnen bolwerken.

Marsleider Sackers raadt lopers ten stelligste af om dinsdag op eigen gelegenheid toch te gaan lopen. Er is geen enkele voorziening onderweg, ook geen medische zorg, benadrukt hij. Lopers krijgen na drie succesvolle dagen lopen wel een Vierdaagsekruisje, een officiële onderscheiding. De reglementen voorzien in een dag uitval, aldus het bestuur.

Sackers is “zeer teleurgesteld” dat dit besluit nodig was na twee coronajaren waarin de Vierdaagse helemaal niet kon doorgaan. Het lijkt wel alsof er een vloek op de 104e Vierdaagse rust”. De burgemeesters van Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem, “doorkomstgemeenten” op dinsdag, zijn zondag ingelicht. De ruim 42.000 wandelaars krijgen een app of een mail en horen het besluit ook bij het ophalen van hun startbewijs.

De Vierdaagsefeesten, die zaterdag begonnen, gaan vooralsnog gewoon door, volgens burgemeester Bruls. Er komen dinsdag mogelijk wel wat aanpassingen in het programma voor overdag wegens de grote hitte.

De Vierdaagse start nu woensdagmorgen vroeg met het parcours dat richting Wijchen voert. In Nijmegen is het die dag Roze Woensdag. Veel lopers gaan die dag ook roze gekleed.