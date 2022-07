Vlaggen omver getrokken bij Vierdaagse, verlichting vernield

Vlaggen die landen vertegenwoordigen van deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn in de nacht van zaterdag op zondag omver getrokken door onbekenden. Daarbij is ook verlichting vernield. Een woordvoerder van de Vierdaagse bevestigt zondag berichtgeving hierover door de Gelderlander.

In totaal gingen 72 landenvlaggen omver, 1 bleef er staan. Dat was de Nederlandse vlag, die vervolgens op z’n kop is gezet, aldus de woordvoerder. De omgekeerde Nederlandse vlag is de laatste tijd een symbool van actie tegen het regeringsbeleid, onder meer door boerenactivisten. De organisatie heeft geen idee wie de vernielingen heeft aangericht. “Het kan baldadigheid zijn, het kan van alles zijn”, aldus de zegsman. Er zijn volgens hem geen camerabeelden beschikbaar van de plek waar de vernielingen zijn aangebracht.

De Vierdaagse gaat vandaag of in de komende dagen aangifte doen van de vernielingen, die hebben geleid tot een schadebedrag. Het is niet bekend hoe groot de schade is. De organisatie zegt “alles weer rechtop” te gaan zetten. De Vierdaagse vindt de vernielingen “heel erg”. “Omdat het ons heel veel geld kost en omdat wij trots zijn op de landen die allemaal meedoen aan de Vierdaagse.”

Volgens dagblad de Gelderlander zijn boeren uit de regio rond Nijmegen met tractoren op weg naar de stad om de omver getrokken vlaggenmasten bij de Waalbrug terug te zetten om “de schade te herstellen”. Een boer zegt tegen de krant dat boeren door veel mensen op de actie worden aangekeken, maar hij stelt dat ze er niks mee te maken hebben.