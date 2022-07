Zeer warme dagen op komst, dinsdag lokaal mogelijk 40 graden

Nederland gaat een paar uitzonderlijk warme dagen tegemoet. We krijgen maandag en dinsdag met de hete lucht te maken die al veel langer boven het zuiden van Europa aanwezig is en daar tot langdurige hittegolven, vele natuurbranden en grote overlast heeft geleid, meldt Weer.nl. Woensdag wordt de warmte verdrongen en is er kans op een enkele onweersbui.

De brenger van het hete weer is een hogedrukgebied dat via Nederland naar Duitsland trekt. Een lagedrukgebied, dat de afgelopen tijd steeds ten westen van Portugal heeft gelegen, trekt naar het noorden. Tussen deze twee systemen in steekt boven het westen van Europa een zuidelijke tot zuidoostelijke wind op, die de hete lucht boven Zuid-Europa in beweging brengt. Via Frankrijk stroomt de hitte naar het noorden.

Zondag zijn de temperaturen nog aangenaam. In de kustgebieden wordt het tussen de 21 en 23 graden. In het zuiden kan het plaatselijk 28 of mogelijk 29 graden worden.

Maandag worden de maximumtemperaturen pas laat op de dag bereikt, mogelijk aan het begin van de avond. Het kwik stijgt op de Wadden tot ongeveer 27 graden, in het midden van het land wordt het 33 graden en in het zuiden kan de temperatuur lokaal tot iets boven de 35 graden oplopen.

Dinsdag stijgen de temperaturen nog verder. Rond het middaguur kan het op veel plaatsen al tropisch zijn. Uiteindelijk lijkt het kwik overal, dus ook op de Wadden, tot boven de 30 graden te stijgen. Lokaal kan de temperatuur tot 40 graden oplopen, de kans daarop is het grootst in Zeeuws-Vlaanderen en het westen van Brabant.