5 jaar cel en tbs voor poging tot moord op Groningse journalist

Twee mannen die in 2021 een brandend bierflesje in de woning van een Groningse journalist gooiden, zijn veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden. Volgens de rechtbank in Groningen gaat het om een poging tot moord en brandstichting.

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank vindt dat er sprake is van een “doelbewuste actie tegen een journalist” en niet van een gemoedsopwelling bij de mannen. De rechter merkte daarbij op dat de journalistiek een belangrijke pijler van de democratie is.

P. (32) en Jaimy John W. (33) gooiden in de ochtend van 19 augustus rond 03.00 uur een brandend bierflesje door de voordeur bij journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom. Groeneveld en zijn partner wisten het vuur te doven en bleven ongedeerd. De actie is vastgelegd door beveiligingscamera’s die bij de bovenwoning van Groeneveld hingen. De mannen hadden drie bierflesjes bij zich, twee werden voor de deur achtergelaten. Voor de rechtbank staat vast dat het om molotovcocktails gaat.

P. en W. behoorden tot een groep complotdenkers rond corona. Ze kenden elkaar van demonstraties. Groeneveld schreef kritisch over coronacomplotdenkers. Omdat P. en W. volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar zijn, is er een tbs-behandeling opgelegd.

Beide mannen hebben hun daad bekend en zeggen spijt te hebben. Ze hadden de avond ervoor flink gedronken. Het doel was om Groeneveld aan het schrikken te maken. Ze zeggen dat het niet om molotovcocktails ging en dat de vloeistof in de flesjes minder brandbaar was.

Volgens de rechter hadden de mannen een duidelijk plan. Zo is er die nacht op internet gezocht naar het adres van Groeneveld. Ook namen de mannen kort voor het incident een filmpje op waarin ze te zien zijn met de bierflesjes en hun actie aankondigen. Er waren volgens de rechtbank meerdere momenten waarop ze zich hadden kunnen bedenken.

Niet is vast komen te staan dat beide mannen de intentie hadden om Groeneveld te doden, maar ze hebben de kans op overlijden wel aanvaard, aldus de rechter. Zo gooiden de mannen de fles ongecontroleerd naar binnen en renden ze gelijk weg. Daarbij was de voordeur de enige vluchtweg voor Groeneveld en zijn partner.