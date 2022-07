Aantal positieve coronatests begint te dalen

Het aantal bevestigde coronabesmettingen daalt. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 40.804 positieve tests. Dat is bijna 4 procent minder dan in de zeven dagen ervoor.

Op zondag lag het weektotaal ook lager dan de som over de zeven dagen ervoor. Het is de eerste daling op weekbasis sinds eind mei. Toen moest de huidige zomergolf nog beginnen.

Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het RIVM bericht van 3238 positieve tests. Zelftesten thuis zijn hierin niet meegenomen, dus het werkelijke aantal kan hoger liggen. Het RIVM had eerder al gezegd dat het hoogtepunt van het aantal vastgestelde besmettingen waarschijnlijk in zicht was. Vorige week maandag meldde het RIVM bijna 4100 positieve tests, nog een week eerder iets meer dan 3800 en de maandag daarvoor zo’n 3500.

Amsterdam had in de afgelopen dag de meeste positieve tests. Het coronavirus werd vastgesteld bij 170 inwoners van de hoofdstad. Daarna volgen Rotterdam (106), Den Haag (99) en Utrecht (70).