Advocaat ‘overvaller’ Gillis: er zijn serieuze verdenkingen

De advocaat van verdachte Aytekin B. (40) van de overval op realityster Mark Gillis vindt dat er voldoende ernstige verdenkingen tegen haar cliënt zijn. Om die reden vroeg ze de rechtbank maandag niet om de Bosschenaar vrij te laten.

De rechtbank oordeelde ook dat er voldoende verdenkingen tegen de man zijn en verlengde daarom het voorarrest. De verdachte was zelf niet bij de eerste openbare zitting in de strafzaak. Hij heeft ook nog niets gezegd over zijn betrokkenheid bij de overval, vertelde de officier van justitie. B. liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Gillis was er wel, samen met zijn vader Peter, de bekende vakantieparkmiljonair.

Mark Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam in Ommel, even ten zuiden van Helmond. Gillis werd met een vloeistof in het gezicht gespoten en getaserd. Nadat hij was overmeesterd, werd hij bestolen van een horloge, twee armbanden, een telefoon en een zonnebril.

Gillis werd bekend door de populaire SBS6-realtiyserie Massa is kassa over zijn familie. Hij zei na de zitting dat hij het jammer vond dat de verdachte er niet was. “Dat viel tegen. Ik had hem wel willen zien.” Gillis reageerde gelaten op het zwijgen van de verdachte. “Ik heb liever dat hij een waar verhaal vertelt.”

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werden beveiligingsbeelden getoond van de overval. Daarna werden drie verdachten gepakt. De 40-jarige A.B., een 42-jarige man uit Rosmalen en een 22-jarige man uit Den Bosch. De oudste moet later nog voor de rechter verschijnen. De derde verdachte is voorlopig vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte, zei de officier van justitie. Op 13 september is er een nieuwe zitting. Mogelijk komen dan alle drie de verdachten tegelijk voor de rechter.