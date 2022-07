Bedrijven krijgen advies personeel dat buiten werkt te beschermen

Bedrijven in sectoren die veel buiten werken doen er goed aan een tropenrooster in te stellen, aangepaste kleding te regelen voor medewerkers, hun zonnebrand aan te bieden en zwaar werk uit te stellen vanwege de hitte de komende dagen. Dat adviseren brancheorganisaties voor buitenberoepen zoals Bouwend Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Brancheorganisatie VNO-NCW laat weten dat werkgevers “in goed overleg” met werknemers moeten kijken waar behoefte aan is en wat er gedaan kan worden om hen te kunnen laten werken, zegt een woordvoerder. “Denk aan goed water drinken, niet te veel in de zon zijn, misschien de werktijd aanpassen en zwaar werk uitstellen.”

Bouwend Nederland geeft als tips voor het voorkomen van verbranding of uitdroging bijvoorbeeld dat werkgevers koelvesten en andere kleding die hitte tegenhoudt beschikbaar stellen, maar ook extra pauzes in te lassen of de werktijden aan te passen. Bij een tropenrooster begint de werkdag in de bouw bijvoorbeeld om 05:30 uur. Ook zegt de organisatie tegen leden dat ze apparaten die veel warmte afgeven uit moeten zetten en werknemers de mogelijkheid moeten geven zich vaker om te kleden of te douchen. Ook zijn werkgevers in de bouw verplicht zonnebrand op de bouwplaats te hebben.

KHN geeft als tips onder meer personeel geen dranken te laten drinken waar veel cafeïne of suiker in zit, en dat medewerkers zo veel mogelijk lichte en luchtige kleding moeten dragen van bijvoorbeeld katoen of linnen. Verder moeten er zo veel mogelijk schaduwplekken zijn op het terras, voor zowel gasten als personeel. Ook wordt aangeraden eiwitrijk te eten met voldoende vitamines, en voldoende zout. Verder adviseert KHN de lichten minder aan te doen, dan komt er minder warmte van de lampen af. Ook moet er goede ventilatie zijn in de bar en keuken.

Op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken valt te lezen dat de werkgever onder meer moet zorgen voor het afvoeren van warme lucht door te ventileren, de werktijd kan verkorten en voldoende pauzes aan moet bieden, voor gekoelde dranken moet zorgen en zonwering moet ophangen. Ook moet een werkgever platte daken nat maken en nat houden.

Vanaf maandag 10.00 uur is het Nationaal Hitteplan actief, om kwetsbare groepen zoals ouderen te beschermen tegen gezondheidsproblemen die door de warmte kunnen ontstaan. Rijkswaterstaat stelt een eigen hitteprotocol in, waarin bijvoorbeeld gestrande reizigers zo snel mogelijk naar een plek met schaduw en eten en drinken gebracht worden, zoals een tankstation.