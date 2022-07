Dinsdag code oranje vanwege extreme hitte

Het KNMI geeft voor dinsdag in het zuiden, oosten en midden van het land vanaf 11.00 uur code oranje af vanwege de hoge temperaturen. In het midden en zuiden geldt vanaf het einde van de dinsdagochtend tot in de avond code oranje voor zeer warm weer, met maximumtemperaturen van 38-39°C. In het noorden zijn temperaturen van 32 tot 36 graden mogelijk.

Code oranje is uitgeroepen voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Met deze code zegt het KNMI: wees voorbereid.

Lokaal kan de temperatuur oplopen tot boven de 40 graden, verwacht Weeronline, met name in betegelde achtertuinen en smalle zonnige steegjes.

De extreme hitte is in de avond voorbij en vanaf 21.00 uur geldt weer code geel. Het blijft nog wel lang warm en ook bestaat de kans dat het in de nacht boven de 20 graden blijft. Als de temperatuur het hele etmaal boven de 20 graden is geweest, is er officieel sprake van een tropennacht.

Woensdag wordt de warmte verdreven. In het oosten kan het dan nog 30 graden worden. Het hitterecord ligt op 40,7 graden, gemeten op 25 juli 2019 in Gilze Rijen. Voor De Bilt staat het record op 37,5 graden, op dezelfde dag.

Volgens de site van het KNMI betekent code oranje: “Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.”