Drietal krijgt celstraffen tot 26 jaar voor moord Ayla Mintjes

Drie mannen hebben maandag van de rechtbank in Amsterdam celstraffen van 20, 22 en 26 jaar opgelegd gekregen voor het doodschieten van de 27-jarige Ayla Mintjes in de Maassluisstraat in Amsterdam Nieuw-West, vorig jaar mei. Ze werd beschoten toen ze met haar vriend Anis B., het vermoedelijke doelwit van de moordaanslag, in een auto zat. Volgens de rechters is op “kille en gecalculeerde wijze” een einde aan haar leven gemaakt.

In de woonwijk werden tientallen kogelhulzen gevonden. B. overleefde het schieten.

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat Samuel Y. (21), Jeremia T. (22) en Renato F. (35) de moordaanslag hebben uitgevoerd. Twee van hen openden het vuur met automatische wapens. F. bestuurde volgens de rechters de vluchtauto. Op hun lichamen zijn brandwonden aangetroffen, die ze volgens de rechters hebben opgelopen bij het in brand steken van hun vluchtauto.

De hoogste straf was voor F., die sinds zijn jeugd al voor diverse feiten werd opgepakt. De twee twintigers kregen, onder meer vanwege hun jeugdige leeftijd, een wat lagere straf opgelegd. De laagste straf was voor T., die als verminderd toerekeningsvatbaar wordt gezien. Het Openbaar Ministerie eiste eerder straffen van 30 jaar tegen het drietal.

De rechtbank rekent het de mannen zwaar aan dat ze, toen het buiten nog licht was, met twee automatische wapens het vuur hebben geopend en tientallen keren hebben geschoten. In meerdere auto’s en huizen werden kogelinslagen gevonden.

T. en F. claimden tijdens een eerdere zitting niet bij de moord aanwezig te zijn geweest, maar van beiden is DNA gevonden op spullen bij de uitgebrande vluchtauto. Op de broek van Y. werden schotresten (minuscule schietdeeltjes) gevonden. Zijn trainingsbroek met gele bies was ook totaal verschroeid. Op bewakingsbeelden is te zien dat een van de daders van de brandstichting een soortgelijke broek droeg.