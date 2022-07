FDF naar de rechter om Vierdaagsebesluit burgemeester Nijmegen

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) sleept de gemeente Nijmegen voor de rechter vanwege de noodverordening en het verbod op manifestaties, die burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen vrijdag aankondigde. Bruls wil niet dat actieboeren met of zonder tractoren zich tijdens de Vierdaagseweek in Nijmegen vertonen. Volgens hem is dat in de bomvolle stad fysiek onmogelijk en zelfs gevaarlijk. FDF is het daar niet mee eens.

FDF-voorman Mark van den Oever zei maandag dat de demonstrerende boeren er “goede hoop” op hebben dat de rechter de noodverordening en het verbod op een manifestatie van tafel veegt. “We weten nog niet wat we gaan doen als het wordt afgewezen”, zei hij. Volgens Van den Oever dient de zaak woensdag voor de rechtbank in Arnhem, maar de rechtbank kon dat maandag nog niet bevestigen. De gemeente Nijmegen laat weten dat de zaak deze week voorkomt.

In Nijmegen geldt sinds vrijdagavond een noodverordening in en rond het centrum voor iedereen die zich “door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedrag manifesteert als (potentiĆ«le) deelnemer aan een groep die de bedoeling heeft de openbare orde te verstoren”. Landbouwvoertuigen mogen de stad niet in. Bruls is bang dat het tot “ernstige wanordelijkheden” kan komen.

Vanaf donderdag 18.00 uur tot vrijdag middernacht geldt een noodverordening voor heel Nijmegen. FDF kondigde eerder aan dat de boeren met vijfhonderd trekkers langs de finish van de Vierdaagse wilden gaan staan. Bruls stelt dat dat onmogelijk is, omdat tijdens de Vierdaagse-intocht de hele Sint Annastraat is volgebouwd met tribunes. Het is daar dan volgens hem “heel druk met grote mensenmassa’s”.

Bruls heeft voor hij zijn besluiten nam overlegd met de burgemeesters van de gemeenten waar de Vierdaagse doorheen trekt. “De burgemeesters zijn unaniem van mening dat een demonstratie met landbouwvoertuigen op de openbare weg langs de wandelroute ongewenst, onhaalbaar en gevaarlijk is. Over kleinschaliger uitingen langs de route of uitingen elders in de regio kan overlegd worden. Dit is ook aan FDF meegedeeld. Zij zouden zelf kijken naar alternatieven”, aldus de Nijmeegse burgemeester. FDF liet eerder weten dat de actieboeren vrijdag, op de dag van de intocht, van zich willen laten horen.