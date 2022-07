Hoogste temperatuur van 35,4 graden gemeten in Zeeuwse Westdorpe

In Westdorpe, gelegen in Zeeuws-Vlaanderen, werd maandag een temperatuur van 35,4 graden gemeten, meldt Weer.nl. Dit is de hoogste temperatuur in Nederland tijdens de eerste hittedag van het jaar. In het noorden werd het in grote lijnen tussen 27 en 31 graden, in het midden van het land 30 tot 33 graden en in het zuiden werden temperaturen tussen 33 en 35 graden aangetikt.

De ochtend startte koel. Met name in het oosten van het land daalde het kwik op enkele plaatsen tot beneden de 9 graden. In de middag nam met de fel schijnende zon de warmte toe. Hierbij was het opvallend dat er een lage luchtvochtigheid was, die op diverse plaatsen in de middag daalde tot beneden 20 procent. Dat maakte de hitte een stuk aangenamer, ondanks de sterke zonkracht van 7.

Weer.nl verwacht dinsdag de op één na warmste dag ooit in Nederland, met in het noorden temperaturen tussen de 33 en 36 graden en in de rest van het land zo’n 38 of 39 graden. In het zuiden kan het kwik op een enkele plek in de buurt van 40 graden komen, of die waarde net aantikken. Deze hitte wordt mede veroorzaakt door een zuidoostenwind die nog (veel) warmere lucht dan maandag het land in zal blazen.

De warmste dag ooit werd gemeten op 25 juli 2019, toen het in Gilze-Rijen 40,7 graden werd.