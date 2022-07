Kinderopvanglocaties eerder dicht vanwege hitte

Diverse kinderopvangorganisaties hebben vanwege de hitte besloten maandag en dinsdag eerder dicht te gaan vanwege de hitte. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) zegt daar “veel signalen” over te hebben gekregen. “Voor ouders natuurlijk een erg vervelend bericht, zeker wanneer zij ook al te maken hebben met sluitingen als gevolg van personeelstekort”, aldus de organisatie. Die trekt in twijfel of dit wel een kwestie van overmacht is.

“Op het weer heeft de organisatie natuurlijk geen invloed, maar waar de kinderopvangorganisatie wél invloed op heeft, is hoe ze hun gebouwen zo kunnen aanpassen dat het ook bij hitte mogelijk is om open te blijven en kinderen verantwoord op te vangen”, stelt BOinK.

Een kinderdagverblijf moet er altijd voor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van kinderen is gegarandeerd. Volgens de organisatie voor ouders is de norm dat het in groepsruimten niet warmer mag zijn dan 27 graden en in slaapkamers maximaal 25 graden. Als een organisatie de opvang wil sluiten, of een tropenrooster wil instellen omdat het te heet dreigt te worden, dan moet die daarover eerst advies vragen aan de oudercommissie.

“Uit de signalen die bij BOinK binnenkomen blijkt dat dit meestal niet is gebeurd”, stelt de ouderorganisatie. Die benadrukt verder dat mensen beter niet in discussie kunnen gaan met de pedagogisch medewerkers op locatie, maar met de directie die de besluiten neemt.