KNMI: warme dagen zijn nu door klimaatverandering nog warmer

Warme dagen zijn door klimaatverandering nu al warmer dan vroeger, vertelt klimaatwetenschapper Karin van der Wiel van het KNMI. De hitte van maandag en dinsdag komt vaker voor en de temperatuur is vaak hoger dan zij vroeger zou zijn geweest. “Klimaatverandering speelt zich hier en nu af, het is niet alleen iets van de toekomst.”

Gemiddeld is de hele wereld jaarlijks al ruim 1 graad Celsius opgewarmd ten opzichte van 1850, legt Van der Wiel uit, maar regionaal zijn er verschillen. Zo warmt landoppervlakte sneller op dan zeeoppervlakte. “Nederland is dus jaarlijks gemiddeld al zo’n 2 graden opgewarmd. En als je alleen kijkt naar de gemiddelde temperatuur van de warmste dag van het jaar in Nederland dan is die al zo’n 4 graden hoger”, aldus Van der Wiel.

Dat betekent niet dat alle hete dagen sowieso 4 graden warmer zijn dan vroeger. “Warme dagen worden veroorzaakt door een combinatie van ‘ingrediĆ«nten'”, vertelt de klimaatwetenschapper. “De hitte is bijvoorbeeld afhankelijk van de zonkracht, hogedrukgebieden en waar de lucht vandaan komt. Bij iedere warme periode is een van de ingrediĆ«nten tegenwoordig ook: klimaatverandering.”

Deze regionale verschillen zorgen ervoor dat het niet helemaal duidelijk is hoe warm Nederland zal zijn als de gemiddelde wereldwijde temperatuur 2 graden hoger ligt, de belangrijke grens die wereldleiders in 2015 met het Klimaatakkoord van Parijs met elkaar hebben opgesteld. Daarom stelt het KNMI voor ons land klimaatscenario’s op. Deze berekeningen moeten laten zien hoe warm Nederland gemiddeld wordt. Vervolgens kan onderzoek ook uitwijzen waar ons land rekening mee moet houden als het gaat om extreme droogte of juist extreme regenval.

Bij het KNMI onderzoeken verschillende wetenschappers het klimaat. “Met code rood of oranje waarschuwen we voor het weer van vandaag en morgen, maar met het klimaatonderzoek kunnen we ook waarschuwen voor het weer van de toekomst”, zegt Van der Wiel.