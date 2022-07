Nationaal Hitteplan en andere maatregelen vanwege verwachte hitte

Vanwege de verwachte warmte treedt het Nationaal Hitteplan maandag in werking. Ook worden diverse andere maatregelen genomen. Rijkswaterstaat stelt maandagochtend vanaf 10.00 uur een eigen hitteprotocol in en er geldt ook een smogwaarschuwing omdat er door de hoge temperaturen in een groot deel van Europa smog kan ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat het Nationaal Hitteplan wordt ingesteld omdat de hitte ervoor kan zorgen dat kwetsbare groepen, zoals ouderen, gezondheidsproblemen kunnen ervaren. Daarbij kan het gaan om ongemakken zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Maar ook om ernstigere problemen zoals uitdroging en hitteberoerte. “Ouderen vormen de kwetsbaarste groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben”, aldus het RIVM.

Bij het hitteprotocol van Rijkswaterstaat worden gestrande automobilisten zo snel mogelijk naar een plek gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation. “Een plek waar ze veilig en uit de zon kunnen staan en iets kunnen drinken en eten”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.