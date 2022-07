Nog veel onduidelijkheid over doodgestoken kind Rotterdam

De Koninklijke Marechaussee kan nog niet meer informatie geven over het steekincident in Rotterdam waarbij zondag een kind om het leven is gekomen. De 22-jarige verdachte is actief als militair. Om die reden doet de marechaussee de woordvoering.

“Het strafrechtelijk onderzoek door de Koninklijke Marechaussee is in volle gang. In het belang van dit onderzoek kunnen wij op dit moment geen verdere details bekendmaken”, meldt de marechaussee op Twitter.

Het steekincident vond plaats aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer – naar verluidt een baby – werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het niet overleefd.