NS zet airco’s lager om uitval te voorkomen

De NS laat airco’s in bepaalde treinen minder hard draaien vanwege de hitte de komende dagen. Daarmee is de kans dat het systeem uitvalt kleiner, meldt het spoorbedrijf maandag.

Het gaat om de airco’s in de treinen die rijden op de hogesnelheidslijn, die zijn namelijk gevoeliger voor de hitte. Volgens de NS merken reizigers niets van de aanpassing en blijft het koel genoeg in de coupés. Daarnaast is de koelingsapparatuur van bepaalde onderdelen in hsl-treinen extra gereinigd. In 2019 vielen koelsystemen uit in die treinen doordat de olie waarop ze draaien te heet werd. Daardoor moesten de treinen van het spoor en moest de dienstregeling worden afgeschaald.

ProRail heeft extra mensen paraat om het spoor in de gaten te houden. Medewerkers van de Incidentenbestrijding (ICB) van de spoorwegbeheerder staan klaar om in actie te komen. De ICB beschikt over speciaal uitgeruste voertuigen waarmee ze het spoor op moeilijk bereikbare plekken kunnen repareren, zoals op bruggen.

De NS en ProRail adviseren reizigers om voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken voor vertrek.