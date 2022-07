Spoedoverleg over grootschalige opvang voor asielzoekers

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft dinsdag met burgemeesters Hubert Bruls en Koen Schuiling spoedoverleg over grootschalige locaties waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Dergelijke grote opvanglocaties moeten er liefst deze week nog komen, desnoods met “hele onplezierige directieven”. Dat is maandag afgesproken tijdens een vergadering van de bewindsman met het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, zegt beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

Bruls schuift als beraadsvoorzitter aan bij het spoedoverleg. Schuiling zit erbij omdat hij behalve burgemeester van Groningen ook voorzitter is van de veiligheidsregio in die provincie. De centrale aanmeldlocatie in Ter Apel hoort bij die veiligheidsregio.

“Zoals het nu in Ter Apel gaat kan het echt niet meer. De situatie wordt met de week ernstiger. We moeten iets bedenken, want dit is een hopeloze toestand”, aldus Bruls, verwijzend naar de steeds grotere groepen vluchtelingen die in Ter Apel buiten moeten slapen omdat er nergens plek voor hen is. “Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft zijn best gedaan, maar is aan het eind van hun latijn. Gemeenten zoeken overal naar crisisnoodopvang, maar kunnen de problemen van het COA niet oplossen. En het is ook geen taak van de gemeenten. Het Rijk kan geen roofbouw op gemeenten gaan plegen”, vindt de beraadsvoorzitter.

Het Veiligheidsberaad vindt dat het Rijk de vluchtelingenopvang nog steeds niet structureel op orde heeft. Een langetermijnvisie ontbreekt. Het beraad heeft Van der Burg maandag nogmaals duidelijk gemaakt dat het op 1 oktober echt afgelopen is met de extra inspanningen van de veiligheidsregio’s en de gemeenten. Tot die tijd zorgt elke regio voor 225 extra crisisnoodopvangplekken en wordt er haast gemaakt met de huisvesting van statushouders. “Daarna moet het Rijk echt met andere oplossingen komen”, aldus Bruls. Het Veiligheidsberaad stuurt daar dinsdag een brief over aan het kabinet.