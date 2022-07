Uitspraak in zaak over aanslag op Groningse journalist

De rechtbank in Groningen doet maandag uitspraak in de zaak tegen Tjeerd P. (32) en Jaimy John W. (33). Zij worden verdacht van brandstichting en poging tot moord op een Groningse journalist. Tegen beide mannen is vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist. De officier van justitie sprak van “een aanslag op de persvrijheid”.

De mannen gooiden in de ochtend van 19 augustus rond 03.00 uur een brandend bierflesje door de voordeur bij journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom. Groeneveld en zijn partner wisten het vuur te doven en bleven ongedeerd. De mannen had drie bierflesjes bij zich, vermoedelijk waren het molotovcocktails.

P. en W. behoorden tot een groep complotdenkers rond corona. Ze kenden elkaar van demonstraties. Groeneveld schreef kritisch over coronacomplotdenkers en was daardoor volgens het Openbaar Ministerie een doelwit.

Beide mannen hebben hun daad bekend en zeggen spijt te hebben. Ze waren dronken die avond. Het doel was om Groeneveld aan het schrikken te maken, aldus de advocaat van W. tijdens de behandeling van de zaak begin deze maand. “Een actie door twee domme, simpele zielen”, aldus de advocaat.

Het OM tilt een stuk zwaarder aan de zaak. “Mensen die een publieke taak uitoefenen, zeker ook journalisten, moeten hun werk ongestoord kunnen doen”, aldus de officier eerder. “Zonder persvrijheid, geen democratische rechtsstaat.”