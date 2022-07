Vierdaagsefeesten passen programma nog niet aan wegens hitte

De organisatie van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen past het programma maandag en dinsdag nog niet aan vanwege de tropische temperaturen. Wel worden bezoekers via lichtkranten, de app en schermen voortdurend gewaarschuwd om op zichzelf en anderen te letten. Ook worden eerder maatregelen genomen als het op een van de vele feestlocaties te druk wordt. Ondernemers hebben extra instructies gekregen om hittecalamiteiten te voorkomen, zegt een woordvoerster van het evenement.

De Vierdaagsefeesten gingen zaterdag van start en hebben al honderdduizenden bezoekers naar het centrum van Nijmegen getrokken. De feestweek rondom de Vierdaagse trekt jaarlijks in totaal ongeveer 1,6 miljoen feestvierders. “De feesten beginnen elke dag rond het middaguur, maar het zwaartepunt ligt in de avond, als het weer afkoelt. We hebben bovendien heel veel overkappingen en watertappunten in de stad”, aldus de organisatie.

Er is dit jaar voor het eerst een druktemeter ontwikkeld voor de feesten. Bezoekers kunnen die downloaden op hun telefoon. “Via de druktemeter proberen we maandag en dinsdag ook om bezoekers eerder en sneller te verspreiden. We houden het weer goed in de gaten, maar we maken ons nog geen zorgen.”