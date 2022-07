Hitte zorgt vooralsnog nauwelijks voor ongemak op wegen

Op de Nederlandse snelwegen was het dinsdag in de ochtendspits minder druk dan normaal. Er stonden nauwelijks files en ook de medewerkers van de Wegenwacht hadden het rustig, meldt de ANWB. Of mensen thuisblijven vanwege de hitte is volgens de verkeersinformatiedienst niet te zeggen, omdat het vanwege de vakantie de regio’s Noord en Midden al rustiger op de weg is dan normaal.

Op sommige wegen naar de kust was het afgelopen weekend erg druk, maar maandag waren er nauwelijks problemen. “Omdat het dinsdag wat warmer is verwachten we in de loop van de dag wel wat drukte op de wegen naar de stranden”, zegt Tim Schaap, filelezer van de ANWB.

De ANWB waarschuwt weggebruikers dat het besturen van een voertuig bij extreme hitte eenzelfde risicofactor heeft als rijden onder invloed van alcohol. Een interieurtemperatuur van 35 graden komt volgens diverse studies overeen met 0,5 promille alcohol in het bloed. Automobilisten wordt aangeraden om voldoende water mee te nemen en de airco niet kouder dan zes graden onder de buitentemperatuur te zetten.