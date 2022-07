Tweede verdachte dodelijke schietpartij Rotterdam aangehouden

Maandag is in Spijkenisse een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een fataal schietincident bij het Rotterdamse metrostation Coolhaven op 11 juli. Hij is de tweede verdachte die nu vastzit vanwege de schietpartij, waarbij een 31-jarige Rotterdammer om het leven kwam, meldt de politie dinsdag.

Beide verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De eerste verdachte, die een dag na de schietpartij werd aangehouden, blijft nog zeker tot 29 juli vastzitten. Deze 34-jarige man uit Steenbergen wordt verdacht van poging doodslag en vuurwapenbezit.

Bij de schietpartij werd “over en weer” geschoten tussen twee partijen bij het metrostation, aldus het OM. Het slachtoffer overleed ter plaatse, hulpverleners konden niets meer voor hem doen. Van het incident zijn camerabeelden gemaakt die onderzocht worden.

Een donkere auto die na het schietincident wegreed bij het metrostation, werd vorige week gevonden in Rotterdam-Ommoord met kogelinslagen erin. De politie liet eerder al weten nog op zoek te zijn naar een tweede verdachte. Op basis van beelden concludeerde de politie dat de maandag opgepakte man waarschijnlijk aanwezig was bij het schietincident.