Van der Burg: gesprekken over crisis Ter Apel gaan morgen verder

Het spoedoverleg met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over de grote problemen bij de aanmeldlocatie in Ter Apel heeft nog geen nieuwe besluiten opgeleverd. De zorgen zijn “goed onder de aandacht gebracht” en worden in het crisisoverleg van woensdag verder besproken, meldt zijn woordvoerder. Bij het aanmeldcentrum slapen steeds meer mensen buiten in het gras, omdat binnen geen plek meer is.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, wilde met de staatssecretaris om tafel, omdat hij vindt dat de opvang van mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel een “hopeloze toestand” is. Hij wil dat er liefst deze week nog grote opvanglocaties worden opgetuigd om de druk op de ernstig overbelaste asielopvanglocaties te verlichten, desnoods onder dwang, met “hele onplezierige directieven”, zo zei hij maandag.

“We hebben gekeken hoe het gaat met de mensen in Ter Apel en hoe we hieruit komen”, zegt een woordvoerder van Van der Burg. De staatssecretaris heeft “begrip” voor de noodkreten vanuit de gemeenten en is daarover “continu in gesprek”. Het overleg van dinsdag heeft daar volgens haar aan bijgedragen. “Er zijn allerlei mogelijkheden doorgenomen. Die gaan we morgen doorspreken.” De grootschalige opvanglocaties zoals Bruls die bepleitte zijn een van de opties.

Bij het overleg waren onder anderen ook burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, en de Groningse voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Groningen Koen Schuiling aanwezig. Behalve ambtenaren van het ministerie schoven ook Jetta Klijnsma namens de commissarissen van de koning en Theo Weterings namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan. Van der Burg heeft zijn vakantieplannen wegens de crisis in Ter Apel voorlopig uitgesteld.