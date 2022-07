Vierdaagse start woensdag met 38.455 lopers

De 104e Vierdaagse gaat woensdagmorgen van start met 38.455 lopers. Dat aantal wandelaars heeft in de afgelopen dagen een startbewijs opgehaald in Nijmegen, aldus de organisatie. Er hadden zich 42.175 wandelaars ingeschreven. Het is elk jaar zo dat enkele duizenden deelnemers hun startkaart niet ophalen, aldus stichting De 4Daagse. Ook blijkt elk jaar dat niet alle bezitters van een startkaart ook echt op pad gaan.

Het wandellegioen loopt woensdag door de regio rond Wijchen en komt terug via de Nijmeegse binnenstad. Daar wacht de lopers Roze Woensdag, een groot lhbtiq+-feest waarvoor bijna iedereen in het roze is gekleed. Veel wandelaars trekken op de woensdag van de Vierdaagse ook roze kleding aan.

De Dag van Wijchen is dit jaar de eerste wandeldag van de Vierdaagse. De normale eerste dag door de Betuwe is geschrapt vanwege de extreme temperaturen dinsdag. De Vierdaagse duurt daardoor geen vier maar drie dagen.