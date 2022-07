Ziekenhuis moet afdelingen sluiten wegens stroomstoring

Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad heeft dinsdag de spoedpoli, de afdeling radiologie en de operatiekamers moeten sluiten wegens een stroomstoring in de stad. Enkele operaties, scopie-onderzoeken en röntgenonderzoeken konden alsnog worden uitgevoerd in de vestiging in Harderwijk. Het ziekenhuis ging weliswaar meteen over op noodstroom, maar bouwde de zorg af omdat het onduidelijk was hoelang de situatie zou gaan duren.

Door de stroomuitval liepen de temperaturen in het ziekenhuis ook snel op. Daarom zijn polikliniekafspraken deels uitgesteld en ook nog enkele patiënten overgeplaatst naar Harderwijk.

“Gelukkig is de patiëntenzorg geen enkel moment in gevaar geweest. Al is het natuurlijk vervelend voor patiënten die dit treft. Een operatie of ingreep is al spannend genoeg. Het is dan naar als dit niet doorgaat”, aldus Arend Jan Poelarends, lid van de raad van bestuur.

De stroomvoorziening is hersteld en de spoedpoli gaat weer open. Vanaf woensdag draait het ziekenhuis weer volledig, zo is de verwachting.