COA: zorgen over situatie Ter Apel door verwachte regen

De voorspelde regen voor woensdag leidt tot zorgen bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In Ter Apel sliepen dinsdagavond opnieuw asielzoekers buiten, in totaal 250. Dat doen zij in een luifeltent die de mensen slecht beschermt tegen bijvoorbeeld regen.

Volgens een woordvoerder van het COA heeft de tent waarin de asielzoekers hun dagen en nachten doorbrengen geen zijwanden. Ook is er geen stabiele ondergrond. De kans is dus aanwezig dat de tent niet bestand is tegen bijvoorbeeld hevige regenval.

Het aanmeldcentrum zit al lange tijd overvol, onder meer doordat de doorstroom van mensen met een verblijfsvergunning vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Ook komen asielzoekers soms na een paar weken weer terug naar Ter Apel als de crisisnoodopvang waar zij werden opgevangen, sluit.