FDF zegt vreedzaam protest te willen tijdens Vierdaagse

Farmers Defence Force (FDF) wil vrijdag een vreedzaam protest houden tijdens de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse. De boerenactiegroep wil geen blokkades met tractoren opwerpen, zegt voorman Mark van den Oever. Omdat burgemeester Hubert Bruls de demonstratie heeft verboden uit vrees voor ongeregeldheden, staan de gemeente en de boerenactiegroep woensdagmorgen om 11.00 uur voor de rechter in Arnhem.

Via een zogeheten voorlopige voorziening wil FDF bij de rechter afdwingen dat Nijmegen de noodverordening intrekt die manifestaties in het centrum en het meenemen van tractoren nu nog verbiedt. FDF heeft aangekondigd met zo’n vijfhonderd trekkers naar de stad te willen komen. Burgemeester Bruls vreest dat dat tot ongeregeldheden kan leiden in het drukke centrum tijdens het grote loopevenement. Bruls zegt dat uit politie-informatie en openbare bronnen blijkt dat er ook andere oproepen rondgaan voor boerenprotestacties met landbouwvoertuigen. Hij is bang dat mensen zich tegen het publiek en ordehandhavers keren.

Van den Oever vindt dat de omgekeerde wereld en noemt dit argument een “politiek statement” van Bruls. “Wij kondigen een vreedzame actie aan, maar omdat anderen daar wellicht misbruik van maken, zouden wij niet meer mogen demonstreren?” Van den Oever erkent dat verschillende boerenprotesten de afgelopen weken niet bepaald vreedzaam verliepen. “Maar dat waren ook geen demonstraties van FDF.” Hij zegt goede hoop te hebben dat de rechter de noodverordening en het verbod op een manifestatie van tafel veegt.

Voor het centrum van Nijmegen, waar de Vierdaagsefeesten al aan de gang zijn, geldt al sinds vorige week vrijdag een noodverordening die tot vrijdag middernacht geldt. Vanaf donderdag 18.00 uur wordt het gebied van de verordening uitgebreid tot de hele stad.

Bruls zegt dat hij met zijn collega’s van de andere gemeenten waar de Vierdaagse doorheen trekt overleg heeft gehad en dat ze unaniem van mening zijn dat een demonstratie met landbouwvoertuigen op de openbare weg langs de wandelroute ongewenst, onhaalbaar en gevaarlijk is.