Hitteplan en smogwaarschuwing gelden vanaf donderdag niet meer

Omdat de temperaturen de komende dagen draaglijker worden, geldt het nationale hitteplan vanaf donderdag niet meer. Ook de waarschuwing voor smog door ozon is dan niet meer van kracht, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het hitteplan en de smogwaarschuwing golden sinds maandag in het hele land. Zo’n plan is bedoeld om organisaties te waarschuwen maatregelen te nemen om kwetsbare groepen, zoals ouderen, te beschermen. Bij extreme warmte kunnen ze last krijgen van uitdroging en hitteberoerte. Ook anderen kunnen problemen krijgen, bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen. Mensen krijgen daarom ook het advies elkaar in de gaten te houden.

Smog ontstaat als luchtvervuiling zich ophoopt op dagen met veel zon. De afvalstoffen in de lucht worden door zonlicht omgezet in ozon. Dat gebeurt met name in het voorjaar en de zomer, wanneer er weinig wind staat. De vervuilde lucht kan onder meer leiden tot hoesten en kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel.