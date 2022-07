Masmeijer en advocaat Knoops kennen reden voor gratie niet

Het is advocaat Geert-Jan Knoops niet bekend wat de reden is voor de gratieverlening aan Frank Masmeijer (60), zo meldt hij aan het ANP. De oud-presentator vertelt woensdag in De Telegraaf dat hij anderhalf jaar eerder is vrijgekomen uit de gevangenis door een besluit van de koning. Masmeijer zat een straf van negen jaar uit voor cocaïnesmokkel.

Knoops was een van de advocaten van voormalig NCRV’er Frank Masmeijer. Op NPO Radio 1 zei de raadsman dat het uitzonderlijk is dat iemand gratie krijgt in Nederland. “In dit geval in het bijzonder, omdat meneer Masmeijer toch voor een zeer ernstig feit was veroordeeld, hoewel men altijd zijn betrokkenheid heeft betwist. Dus het is zeker bijzonder”, aldus Knoops.

Gratie wordt volgens Knoops slechts verleend in “uitzonderlijke gevallen”. “Dan moet u denken aan buitengewone humanitaire omstandigheden die niet eerder bekend waren bij de rechtbank of het hof, of omstandigheden die hebben gemaakt dat iemand een totaal ander leven is gaan leiden of gaat leiden.”

Knoops heeft nog geen contact gehad met Masmeijer. Het is hen beiden niet bekend wat de reden voor de gratieverlening is. “Het bijzondere is ook dat de beslissing altijd buitengewoon summier blijft. De inhoud van het gratiebeleid onthult weinig over de precieze redenen”, aldus de raadsman, die zegt dat Masmeijer de gratie zelf heeft aangevraagd. “Wat precies de beweegredenen zijn geweest voor gratie, blijft in het ongewisse.”

De gratie kwam voor Masmeijer als een grote verrassing, zegt hij in De Telegraaf. In eerste instantie dacht hij dat hij in de maling werd genomen toen een medewerker van de gevangenis hem vertelde dat hij per direct vrij kwam. “Ik kan het nog steeds niet bevatten”, aldus de oud-presentator, die grapt dat toen hij wegreed met vriendin Anita, hij tegen haar zei: “Geef maar een dot gas, voordat ze zich bedenken!”