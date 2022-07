Truckchauffeur verdacht van veroorzaken dodelijk ongeluk A28

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland verdenkt een vrachtwagenchauffeur van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bij een snelwegblokkade afgelopen vrijdag. Op die dag zette de chauffeur uit Mill zijn vrachtwagen om 15.00 uur stil op de A28 bij Beilen. Daarachter ontstond een file en was er een botsing tussen een bestelbus en een motorrijder. De 56-jarige motorrijder uit Amersfoort kwam daarbij om het leven.

Het OM verdenkt de 55-jarige chauffeur van de bestelbus zonder vaste woon- of verblijfplaats eveneens van het veroorzaken van een verkeersongeval. De beide verdachten zijn in het weekend verhoord en vrijgelaten. Hun rijbewijzen zijn ingenomen.

Boerenactiegroep Agractie riep Nederlanders op zich solidair te tonen met de boeren door vrijdag 15 juli om 15.00 uur voor 15 minuten het werk stil te leggen. Op allerlei plekken in het land werd op bijvoorbeeld snelwegen het verkeer stilgelegd. Bekend was al dat op een andere plek op de A28, ter hoogte van Elspeet, deze actie was uitgevoerd, en ook op de A1 en A50.

Onduidelijk was echter nog of het fatale ongeluk bij Beilen was veroorzaakt door de solidariteitsactie, waarbij voertuigen zoals vrachtwagens en trekkers, langzaam gingen rijden of stilstonden. De ANWB liet die vrijdagmiddag weten geen boerenactie te hebben gezien bij het Drentse Beilen. De actie om Nederland “een kwartier plat te leggen” was een nieuwe in een reeks om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Het onderzoek naar het fatale incident loopt nog. Hoofdofficier van het OM Noord-Nederland zegt dat “het stilzetten van voertuigen op doorgaande wegen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. Dat blijkt wel uit het tragische ongeval van afgelopen vrijdag”, aldus Diederik Greive. Het OM onthoudt zich echter nog van conclusies, omdat “het hoe en waarom van het incident moet blijken” uit het onderzoek.