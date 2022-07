Politie lost waarschuwingsschot tijdens onderzoek schietincident

Tijdens het onderzoek naar een schietincident op de Vuurplaat in de Rotterdamse wijk Feijenoord heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een waarschuwingsschot gelost op de Ellewoutsdijkstraat. Dat gebeurde tijdens een achtervolging van een auto die stoptekens van de politie negeerde, aldus een politiewoordvoerster. De auto wist te ontkomen. Er is niemand aangehouden.

Op de Vuurplaat werden rond 01.10 uur meerdere schoten gelost op straat. Volgens de woordvoerster is daarbij niemand gewond geraakt. Wel zijn twee personen aangehouden op de kruising Vuurplaat en Laan op Zuid. Hun rol bij de schietpartij wordt onderzocht.

In juli en augustus vorig jaar waren er diverse schietpartijen kort achter elkaar in Rotterdam-Zuid en besloot de politie een mobiele post in de wijk Feijenoord te plaatsen. De post stond op verschillende locaties in de buurt in Rotterdam-Zuid en bewoners konden er terecht om te praten over de schietincidenten.