Reddingsbrigade had ’topdrukke’ dag, maar met alleen klein leed

De Reddingsbrigade Nederland heeft dinsdag een van de drukste dagen van de afgelopen jaren beleefd. “We hadden een topdrukke dag, alle stranden lagen vol. Onze lifeguards zijn tot bijna middernacht in touw geweest”, zegt een woordvoerder, die geen precieze cijfers kan geven.

Volgens hem waren er op de stranden “veel inzetjes, maar met alleen klein leed: pleisters plakken, kwallenbeten, kindje zoek. In de namiddag raakten hier en daar mensen bevangen door de hitte. Een enkeling moest met de ambulance worden afgevoerd.”

Op het water was het werk vooral preventief en werden zwemmers soms gewaarschuwd voor stromingen of muien. “Er waren ook wel plekken waar we mensen naar de kant hebben geholpen. En er waren wat zoekacties, maar voor zover ik weet is iedereen aangetroffen.”

Of er veel troep op de stranden is blijven liggen kan de woordvoerder niet met zekerheid zeggen: “Dat valt buiten het werkgebied van de Reddingsbrigade. Strandpaviljoens ruimen doorgaans hun eigen deel van het strand op en op de vrije delen zijn de gemeenten actief. De vuilnisbakken puilden wel uit.”