Vermiste zwemmer dood gevonden in Bisonbaai bij Nijmegen

In de Bisonbaai in de Ooijpolder bij Nijmegen is woensdag een overleden persoon aangetroffen. Na onderzoek van de politie bleek dat het ging om een 64-jarige man uit de Zeeuwse gemeente Sluis, die dinsdag was gaan zwemmen in de plas. Politie en brandweer zochten dinsdagavond en woensdag met duikers en een speciaal zoekteam naar de man. Een misdrijf is volgens de politie uitgesloten.

De man was een deelnemer aan de Vierdaagse, die op de Vierdaagsecamping in de Ooijpolder verbleef. Een andere campinggast zou dinsdagmiddag met de Zeeuw zijn gaan zwemmen. Toen de man niet terugkeerde op de camping sloeg deze loper alarm. Een tas met spullen van de zwemmer werd dinsdagavond aan de rand van de Bisonbaai gevonden.

De organisatie van de Vierdaagse leeft mee met de nabestaanden van de zwemmer. “We hebben uit de media vernomen dat het om een deelnemer aan ons evenement gaat. Hoewel het ongeval niet heeft plaatsgevonden tijdens de mars en de wandeldagen, betreuren wij het bericht”, laat een woordvoerster weten.