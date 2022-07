Vierdaagse was 1490 wandelaars te veel

In totaal 1490 lopers zijn op de eerste marsdag van de Vierdaagse van Nijmegen uitgevallen. Tijdens de vorige Vierdaagse, in 2019, haalden op de eerste dag 661 wandelaars de finish in Nijmegen niet, maar in dat jaar was het ideaal wandelweer, aldus marsleider Henny Sackers. Woensdag was het in de middag erg warm en benauwd in het wandelgebied en kregen veel lopers last van hitteklachten.

Woensdagmorgen gingen ongeveer 37.000 lopers van start voor de eerste dag van de Vierdaagse, die door de afgelasting op dinsdag een driedaagse is geworden. Zij liepen door het Land van Maas en Waal. In het centrum van Nijmegen, vlak voor de finish, was het Roze Woensdag, een van de grootste lhbtiq+-evenementen van Nederland. Er zijn dit jaar voor zover bekend weinig klachten geweest van lopers over te grote drukte in de stad waardoor ze oponthoud hadden. Desondanks kwam een aantal wandelaars te laat binnen in Nijmegen. Zij mogen donderdag niet meer starten.

Het Rode Kruis zag dat de wandelaars het in de middag erg warm kregen. Het was bij de medische post op het finishterrein een stuk drukker dan andere jaren na de eerste loopdag, aldus een woordvoerster. Dat kwam vooral door mensen die door de hitte flauwvielen, duizelig werden en hitte-uitslag kregen.

Donderdag gaat het wandelpeloton naar Groesbeek, waar ze de Zevenheuvelenweg moeten bedwingen. Het wordt volgens de weerdienst van de Vierdaagse donderdag een stuk frisser dan woensdag.