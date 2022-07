Een watertaxi en een rondvaartboot zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst nabij de Erasmusbrug in Rotterdam, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zes mensen zijn uit het water gehaald, maar het is onduidelijk of er nog meer mensen in het water of in de watertaxi zijn.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De botsing was op webcambeelden te zien.