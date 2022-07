Alle opvarenden watertaxi gered na aanvaring bij Erasmusbrug

Alle zes mensen die in een watertaxi zaten, zijn uit het water gered nadat het vaartuig bij de Erasmusbrug in Rotterdam op een rondvaartboot was gebotst. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om een kapitein en vijf passagiers. Onder hen was een kind. Ze zijn allen ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Niemand zou meer in de inmiddels gezonken watertaxi zitten.

Op webcambeelden is te zien hoe de watertaxi in een schuine lijn onder de brug doorvoer en precies voor de boeg van de rechtdoor varende rondvaartboot van het bedrijf Spido terechtkwam. Het kleinere bootje werd geramd en verdween onder water.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Hierdoor is de scheepvaartroute gestremd, aldus de veiligheidsregio.

Aanvaringen komen vaker voor op de Nieuwe Maas in Rotterdam. In 2019 kwam daardoor een 56-jarige vrouw uit België om het leven. Ze zat in een sloep, die werd geramd door een rubber speedboot. Ook elf andere opvarenden vielen in het water. Een van hen raakte invalide. De schipper die de aanvaring veroorzaakte, werd veroordeeld tot een werkstraf. In mei 2018 botsten een watertaxi en een sloep. Alle opvarenden van de sloep vielen in het water. De beide schippers kregen boetes.