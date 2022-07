Boeren delen kaas en eieren uit aan Vierdaagselopers

Boeren delen op de Zevenheuvelenweg in Groesbeek kaas, eieren en zuivel uit aan passerende Vierdaagselopers. In de berm van de weg staat een kraampje met actievlaggen. De actie verloopt gemoedelijk. De meeste wandelaars waarderen de traktatie.

Vierdaagselopers krijgen onderweg vaak eten en drinken aangeboden. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Een aantal doorkomstgemeenten is bekend om het lekkers dat zij elk jaar uitdelen.

Vijftig demonstrerende boeren mogen vrijdag tijdens de intocht van de 104e Vierdaagse ook zuivel en gladiolen uitdelen aan wandelaars, zo is woensdag besloten. De boeren mogen één trekker parkeren op een aangewezen locatie aan het begin van de Nijmeegse Sint Annastraat ofwel Via Gladiola. Vanaf die plek is het nog een kleine vijf kilometer lopen naar de finish.