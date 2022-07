Brabant krijgt sneller 45 miljoen voor verduurzamen stallen

Brabantse boeren kunnen vergunningen gaan aanvragen voor het aanpassen van verouderde stallen. Het Rijk heeft daarvoor vervroegd 45 miljoen euro beschikbaar gesteld. Brabant besliste eerder al dat stallen op enkele uitzonderingen na vanaf 1 januari 2024 moeten voldoen aan strenge eisen voor stikstofuitstoot. Met die maatregel loopt de provincie naar eigen zeggen voorop in Nederland.

Alleen zat daar tot nog toe weinig schot in, omdat boeren volgens een woordvoerster van de provincie onzeker waren over het landelijke beleid. Met de 45 miljoen euro van het Rijk kan de provincie de Brabantse boeren gaan faciliteren met het aanpassen van hun stallen.

“We hebben een dringend beroep op het Rijk gedaan om op korte termijn concrete instrumenten en financiĆ«le middelen ter beschikking te stellen”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Elies Lemkes-Straver. Ze is dan ook blij dat het verzoek is ingewilligd.

Veehouderijen stoten vooral stikstof uit door ammoniak, een verbinding tussen stikstof en waterstof die ontstaat wanneer mest en urine vermengd raken. Te hoge concentraties ammoniak kunnen de natuur schaden en bijvoorbeeld bijdragen aan de vorming van fijnstof, wat slecht is voor de luchtkwaliteit.

De bedoeling is dat stallen in Brabant vanaf 2024 85 procent minder stikstof uitstoten. De eisen zijn iets minder streng voor vlees- en fokstieren, bepaalde scharrelkippen, konijnen en vleeskalkoenen. Ook uitgezonderd zijn biologische en natuurinclusieve bedrijven, die volgens de provincie sowieso al duurzaam zijn en bovendien bijdragen aan het behalen van doelen voor bodem- en waterkwaliteit.

Natuurinclusieve landbouw houdt in dat er gewerkt wordt op een manier die goed is voor de biodiversiteit. De provincie trekt 37 miljoen euro uit voor het bevorderen van dit soort landbouw in de buurt van beschermde Natura 2000-gebieden.