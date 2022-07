Consument gaf in mei weer meer uit

De Nederlandse consument gaf in mei 2022 weer meer uit dan in diezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Als duidelijke verklaring hiervoor geeft CBS aan dat de coronamaatregelen hier een grote rol in spelen. De groei betrof ruim 7 procent. In april was de groei groter, maar dat komt omdat in april 2021 de coronamaatregelen milder waren.

Wie de cijfers een beetje in de gaten houdt, ziet dat er tijdens de coronajaren in 2020 en deels in 2021 diepe dalen te zien zijn, maar halverwege 2021 en 2022 is dat sentiment volledig gedraaid. De grafieken slaan sindsdien positief uit en laten een behoorlijke groei zien. Volgens het CBS is er geen gebrek aan geld en draait de economie op volle toeren. Wat wel een probleem is en voor stagnerende groei zorgt, is het gebrek aan personeel. In veel sectoren zorgt de ondercapaciteit voor een gebrekkige dienstverlening en kan de economie niet maximaal profiteren van de kansen die er liggen nu de handel weer onbeperkt is.

Corona negatieve hoofdrol

Het mag geen verassing zijn dat corona de markt negatief heeft beïnvloed. Het virus zorgde een lange periode voor een grillige en onvoorspelbare situatie waarin zowel de ondernemer als consument niet wist waar die aan toe was. Nu de meeste beperkende regels opgeheven zijn, is het resultaat duidelijk: de economie herstelt zich. De langetermijneffecten zijn pas over vijf tot tien jaar zichtbaar. Zo’n gekke periode zoals de afgelopen twee jaar zal echter altijd een bepaalde uitwerking hebben, zo stelt het CBS. Hoe groot die uitwerking of schade is, zal pas later blijken, wanneer de stofwolken opgetrokken zijn.

Goederen vs diensten

Wie de grafiek van het CBS bekijkt, ziet een duidelijk verschil tussen uitgaven in goederen en diensten. Diensten waren meer in trek dan de goederen, wat onder andere te maken heeft met het niet kunnen kopen van fysieke goederen in de gedwongen gesloten winkels. Daarentegen deden de diensten het dus beter, omdat dit vaker mogelijk was door de afstand. Neem bijvoorbeeld een dienst zoals Netflix of een andere streamingsdienst die je heel makkelijk betaalt met Top10 Creditcard.nl. Veel mensen zaten tijdens de lock downs thuis, waardoor er massaal gestreamd werd. Het streamen had de laatste jaren al enorm aan kijkers gewonnen, maar corona gaf de diensten nog een extra zetje in de rug.

Grote groei diensten

De groei van mei 2021 naar mei 2022 betrof 19 procent. Zoals gezegd is Netflix hier een belangrijke speler in, maar ook andere diensten zoals: telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd. Wat opvallend is, is dat de consument 7 procent minder uitgaf aan duurzame goederen. We gaven dus collectief minder geld uit aan bijvoorbeeld de auto, wat op zich niet zo gek is, met de inflatie en hoge brandstofkosten. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen hebben consumenten ruim 5 procent minder gespendeerd aan voedingsmiddelen, dranken en tabak dan in mei 2021. Aan overige goederen, zoals aardgas, autobrandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten, werd ook ruim 5 procent minder besteed dan een jaar eerder.