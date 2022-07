Van Lienden hoort of hij mag aanblijven bij mondkapjesstichting

Sywert van Lienden en zijn kompaan Bernd Damme horen donderdag van de rechtbank in Amsterdam of ze worden ontslagen als bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Het Openbaar Ministerie denkt dat ze klanten vanuit de mondkapjesstichting, waarover zij beweerden er zonder winstoogmerk mee begonnen te zijn, doorgesluisd hebben naar een commerciële bv die losstond van de stichting. Hiermee verdienden ze miljoenen.

Een van de deals voor de levering van mondkapjes die gesloten werd, was met het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het OM had SHA “vanaf de geboorte al een eigen belang”, maar dit heeft van Lienden tijdens een zitting in de zaak ontkend. Volgens hem was het juist de overheid die het via commerciële levering wilde regelen.

Van Lienden en Damme zijn in april al geschorst op verzoek van het OM. Een derde zakenpartner, Camille van Gestel, stapte eerder uit eigen beweging op. Na het ontslag zou het nieuw te benoemen bestuur de aansprakelijkheid van het voormalig bestuur verder moeten onderzoeken.

Naast deze civiele procedure loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. In maart zaten Van Lienden, Damme en Van Gestel enige tijd vast voor verhoor. Het OM heeft eind april voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire.