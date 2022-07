Boeren komen niet opdagen bij intocht Vierdaagse in Nijmegen

Demonstrerende boeren zijn vrijdag niet komen opdagen bij de intocht van de Vierdaagse in Nijmegen. De gemeente heeft de voor de boeren gereserveerde plek langs de Sint Annastraat weer opgeruimd onder toeziend oog van een aantal politieagenten. De actieboeren dwongen via de rechter af dat zij ondanks een noodverordening van de gemeente Nijmegen met vijftig demonstranten en één trekker aan de route van de intocht mochten staan.

De voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force, Mark van den Oever, zegt in een appbericht dat de boeren vrijdag bijeen gaan komen in een weiland van een veehouder in Middelaar. Daar is een podium gebouwd, maar vrijdagmorgen was het nog niet druk op die locatie, waar de Vierdaagselopers ook langs komen.