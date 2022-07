Europa onzeker van gas ondanks opdraaien van gaskraan

De gastoevoer vanuit Rusland naar Duitsland via gaspijpleiding de Nord Stream 1 is donderdag hervat, maar de onzekerheid of er deze winter genoeg gas is, is nog niet weg.

Maatregelen toch wenselijk

Het was maar de vraag of Rusland de toevoer van het gas deze week zou hervatten, maar het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft zich aan de afspraken gehouden en vult op deze manier ook haar eigen zakken met geld. Bovendien neemt Europa 80 procent van de totale Russische gasafname af.

11 juli stopte het bedrijf met de gastoevoer naar Duitsland, omdat één van de rotoren die verantwoordelijk is voor het verplaatsen van het gas naar Duitsland, voor onderhoud naar Canada was verscheept. Ondertussen ging de oorlog en het opleggen van sancties gewoon door, waardoor de angst aanwezig was dat Rusland de toevoer blijvend zou afknijpen. Dit is weliswaar niet gebeurd, maar deze week kondigde Duitsland tóch extra maatregelen aan om deze winter zonder kou door te komen. Bovenal zijn veel Duitsers op eigen initiatief aan de slag gegaan om zich te wapenen tegen de mogelijke kou van aankomende winter.

Kolen in Oost-Duitsland

Het lijkt in Nederland ondenkbaar dat we onze kachels nog stoken met kolen, maar in de vele Oost-Duitse huiskamers is dit vaak nog wel het geval. De DDR-tijd heeft nog altijd z’n nasleep op die regio en dit vertaalt zich onder andere in armoede, waardoor er nog veel huizen zijn met ouderwetse kolen- en houtkachels. Mede daardoor zijn veel Duitsers nu al, terwijl het buiten richting de 30 graden gaat, al druk bezig om kolen en hout in te slaan. Dit resulteert in een sneeuwbaleffect, want anderen zijn op hun beurt weer bang dat er door het vroege inslaan van voorraden, niet genoeg voorraad in de winter zal zijn.

Nederland alert

Ook in Nederland zijn ze alert op de situatie rondom Duitsland en andere Europese landen. Zo heeft onze eigen regering drie risiconiveau’s in het leven geroepen om duidelijkheid te verschaffen hoe het er in ons land voor staat. Hoe hoger het risiconiveau, des te meer maatregelen bedrijven zullen moeten nemen om op gas te besparen. Het aanleggen van zonnepanelen is een trend die al enkele jaren gaande is, maar door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nog maar eens extra aangewakkerd is. Veel bedrijven en particulieren willen snel nog over op de panelen, omdat er nu nog subsidies gelden en bovendien een duurzame maatregel is tegen de hoge energieprijzen die zichzelf makkelijker terugverdiend.

Duurzame oplossing

