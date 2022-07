Intocht 104e Vierdaagse komt op gang in Nijmegen

De feestelijke intocht van de 104e Vierdaagse over de Sint Annstraat in Nijmegen is vrijdag aan het begin van de middag al volop aan de gang. Dat is volgens de organisatie vrij vroeg in vergelijking met andere jaren. Waarschijnlijk wil een deel van de ruim 35.000 lopers over de finish zijn voor de zon doorbreekt. Het kan dan volgens de weerdienst nog vrij warm worden in Nijmegen.

De eerste deelnemers aan de Vierdaagse waren vrijdagmorgen voor 09.00 uur alweer terug in Nijmegen. Als allereersten kwamen twee rolstoelers binnen, die al jarenlang tegen elkaar strijden om de allersnelste te zijn. Kort daarna arriveerde de eerste loper.

De Vierdaagselopers worden langs de kilometerslange Via Gladiola met marsmuziek en applaus binnengehaald door ruim 100.000 toeschouwers. Vanwege de intocht is Nijmegen vrijdagmiddag afgesloten voor doorgaand verkeer.