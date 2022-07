Laatste marsdag Vierdaagse start met 400 lopers minder

De laatste marsdag van de 104e Vierdaagse van Nijmegen is vrijdag gestart met ongeveer vierhonderd lopers minder. Die kwamen vrijdagmorgen niet meer opdagen op het startterrein, aldus de organisatie van de Vierdaagse, die dit jaar maar drie dagen duurt.

Ruim 35.000 wandelaars zijn vrijdag onderweg naar de eindstreep. Dat zijn er veel minder dan andere jaren op de laatste dag. Dat komt doordat er aanzienlijk minder inschrijvingen waren, mogelijk omdat wandelaars toch nog bezorgd waren over een eventuele coronabesmetting. Dat stond in de tijd van de inschrijving nog meer op de voorgrond dan nu. Ook zijn er nogal veel lopers uitgevallen. Woensdag omdat het nog erg warm en benauwd was en donderdag door de aanhoudende regenbuien.

De laatste wandeldag van de Vierdaagse voert naar Cuijk in Noord-Brabant. Defensie heeft daar een pontonbrug gebouwd over de Maas. Via die brug gaan de lopers naar Mook en Middelaar in Limburg en vervolgens op weg naar de Sint Annastraat in Nijmegen voor de feestelijke intocht.