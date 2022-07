Opnieuw tropische temperaturen in aantocht

Het wordt opnieuw zeer warm. Dit weekend schijnt de zon weer flink en gaan de temperaturen als een speer omhoog, meldt Weeronline vrijdag. Zondag kan het lokaal zelfs weer tropisch warm worden.

Vrijdag ligt de maximumtemperatuur nog tussen de 21 graden (op de stranden) en 24 graden (in het zuiden). Zaterdagochtend zijn er nog wel enkele wolkenvelden, maar al snel wordt het vrij zonnig. ’s Middags komen nog wat stapelwolken tot ontwikkeling, voorspelt Weeronline. Regionaal wordt het zomers warm met 25 tot 27 graden in het zuiden en midden van het land, in het noorden wordt het met 23 graden wat koeler.

Zondag loopt de temperatuur verder op en kan het kwik vooral in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg lokaal 32 graden aantikken, waarmee het regionaal toch weer tropisch warm zal zijn. Op de stranden wordt het door wind van zee iets minder warm, met 25 tot 27 graden. Zondagavond kan in het zuiden een heel lokale onweersbui ontstaan.