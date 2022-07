Rode Kruis behandelde zo’n 3000 Vierdaagselopers

Het Rode Kruis heeft in de afgelopen drie dagen zo’n 3000 Vierdaagselopers behandeld. Bijna 1800 wandelaars kwamen langs voor een blaarbehandeling. Het Rode Kruis gebruikte 10.000 lancetten om die blaren aan te prikken, aldus de hulporganisatie vrijdag.

Er zijn minder lopers behandeld dan bij de vorige editie in 2019, maar die cijfers zijn eigenlijk niet te vergelijken aangezien er dit jaar vanwege de extreme hitte op dinsdag een dag minder is gelopen. Ook woensdag, op de eerste wandeldag, was het nog erg warm en daar hadden opvallend veel lopers last van, zegt het Rode Kruis. Wandelaars kampten onder meer met hitteflauwtes en uitslag door de hitte. Op de tweede loopdag regende het juist bijna de hele dag en was het bijna 10 graden koeler dan woensdag. De medische posten langs de route moesten toen zelfs wandelaars behandelen wegens onderkoeling.

Het Rode Kruis heeft in de Vierdaagseweek 650 hulpverleners ingezet en kreeg assistentie van Defensie. Samen hebben zij 30.000 plastic handschoenen gebruikt. Er is 15 kilometer aan Leukoplast gebruikt, aldus de hulporganisatie. Ook ging er 33 liter kamferspiritus doorheen, 36 liter medische alcohol, 70 meter aan wondpleister, 27.200 gaasjes en 700 meter fixatiepleister.