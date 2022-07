Vakantie begint voor zuiden, automobilisten kunnen in files komen

Kinderen in het zuiden van het land beginnen vrijdag als laatste aan hun zomervakantie. De ANWB verwacht geen topdrukte meer op Nederlandse wegen. Wel waarschuwt de verkeersdienst voor files in het buitenland.

Onder regio Zuid vallen de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De scholieren in deze provincies beginnen in september weer met het nieuwe schooljaar. De regio Midden kreeg twee weken geleden als eerste vakantie. Vorige week was het noorden als tweede aan de beurt.

Wie met de auto naar het buitenland reist, moet rekening houden met topdrukte. In Frankrijk wordt het dit weekend druk op de A7 van Lyon naar Orange en op de A10 tussen Tours en Bordeaux. De ANWB raadt vakantiegangers aan om over de A20 via Limoges en Brive naar het zuiden te reizen.

In Duitsland kan het verkeer stil komen te staan op de A8 van München naar de Oostenrijkse plaats Salzburg. In Oostenrijk is het filerijden op de A10 van Salzburg naar Villach. In Zwitserland is de St. Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt.

In Italië wordt het geduld van reizigers op de proef gesteld op de populaire vakantieroute naar het Gardameer en Toscane vanaf de Brennerpas richting Verona. Ook in de Balkanlanden Slovenië en Kroatië wordt het volgens de ANWB druk op de weg.

Automobilisten die een laatste vakantiecheck willen doen voor het begin van hun reis kunnen zaterdag vlak voor de grens met België bij Hazeldonk terecht. De ANWB controleert daar vanaf 07.00 uur tot 12.00 uur onder andere remmen, verlichting en ruiten van auto’s en belading van caravans.