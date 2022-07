Vierdaagselopers onderweg naar feestelijke intocht Via Gladiola

Het wandellegioen van de 104e Vierdaagse van Nijmegen gaat vrijdag op pad voor de laatste marsdag. Die voert via Cuijk in Noord-Brabant en Mook in Limburg naar de Nijmeegse Sint Annastraat, oftewel Via Gladiola. voor de feestelijke intocht. De Vierdaagse duurde dit jaar maar drie dagen, omdat de eerste wandeldag wegens de hitte werd afgelast. Desondanks krijgen lopers na de finish toch hun Vierdaagsekruisje, een officiële onderscheiding.

Langs de Sint Annastraat zijn al de hele week bankjes en stoelen neergezet door mensen die samen met vele tienduizenden anderen de lopers willen verwelkomen. Helemaal aan het begin van de kilometers lange straat, op de grens met buurgemeente Heumen, hebben vijftig boeren en één trekker een plekje gekregen om te demonstreren. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is van plan om gladiolen en zuivel uit te delen aan lopers.

Nijmegen is op de dag van de Vierdaagse-intocht vrijwel onbereikbaar voor verkeer. Wegbeheerders adviseren om de stad vrijdag te mijden, want op tal van plaatsen rond en in de stad gelden afzettingen en doorgangsverboden. Vervoerders zetten extra treinen en bussen in. Overdag voor toeschouwers voor de intocht en ’s avonds en ’s nachts voor feestgangers, die laatste avond van de Vierdaagsefeesten willen bezoeken.