Boetes voor plaatsen omgekeerde Nederlandse vlag bij Torentje

Vier mensen hebben zaterdag een boete gekregen nadat een omgekeerde Nederlandse vlag bij het Torentje op het Binnenhof in Den Haag is geplaatst. Op foto’s is te zien hoe twee zwemmers via de Hofvijver de vlag, die is bevestigd aan twee palen, plaatsten tegen het gebouw waarin de werkkamer van minister-president Mark Rutte zich bevindt.

Na ongeveer een uur is de vlag weer weggehaald, laat een woordvoerder van de politie weten.

De hoogte van de boete is onbekend. Volgens de politie hebben de personen achter de actie de vlag uiteindelijk zelf weer verwijderd. Een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken laat weten op de hoogte te zijn van de kwestie.

De omgekeerde vlaggen zijn in de afgelopen periode een symbool geworden van actie tegen het regeringsbeleid, onder meer door boerenactivisten.