Een 20-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag door een ongeval om het leven gekomen in het Gelderse dorp Beek bij Nijmegen. De politie meldt dat een automobilist is aangehouden.

Het ongeval vond rond 02.15 uur plaats op Nieuwe Rijksweg (N325). Het slachtoffer komt uit de gemeente Berg en Dal, waar Beek deel van uitmaakt. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.